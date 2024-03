Incidente in galleria, caos sulla Firenze-Siena

Firenze, 20 marzo 2024 – AutoPalio bloccata in tutte e due le direzioni a causa di un incidente in galleria prima dell’uscita di Greve, in direzione di Siena. Mattinata di caos – l’ennesima – sulla Firenze-Siena, questa volta a causa di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli (due auto, un furgone e un autoarticolato).

Lunghissime code a causa del blocco del traffico in attesa dei carri per la rimozione dei mezzi incidentati, valanga di messaggi tra proteste e rassegnazione dei pendolari, anche perché l’incidente è avvenuto in un orario di punta (poco prima delle 8).

Sul posto la polizia stradale, che ha deviato il più possibile il traffico sulla Cassia e suggerito uscite alternative, e i vigili del fuoco.