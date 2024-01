Incidente, si schianta contro un muretto: fuga di gas a Chiocchio

Greve in Chianti (Firenze), 2 gennaio 2024 – Incidente a Chiocchio con conseguente fuga di gas. È successo in tarda mattinata davanti a un’abitazione in via Lando Conti. Un’auto, una Fiat Panda bianca, si è schiantata contro il muretto al lato della strada nel quale era posizionato il contatore del gas.

Il conducente dell’auto, illeso dopo l’incidente, è stato comunque trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Più complicate le operazioni di recupero della Fiat Panda. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Figline Valdarno con un’autogru. Dopo aver messo in sicurezza la perdita di gas in attesa delle riparazioni da parte del personale specializzato dell’azienda, i vigili del fuoco hanno rimosso l’auto sollevandola in aria. La strada è stata temporaneamente interrotta per le operazioni di recupero del mezzo.