Tir perde il carico: autostrada A1 bloccata. I percorsi alternativi

Firenze, 12 dicembre 2023 – Mattinata molto complessa per il traffico autostradale che, inevitabilmente, si sta ripercuotendo anche in città, a Firenze. Il blocco della viabilità è stato causato dalla perdita del carico da un Tir che viaggiava sulla A1. Travi di ferro sulla carreggiata e da lì il blocco totale in corrispondenza dell’allacciamento con la A11, in direzione Pisa.

Autostrade per l’Italia consiglia, a chi è diretto verso Pisa, di uscire a Calenzano, con rientro alla stazione stessa in direzione di Roma. Per i veicoli leggeri e pesanti è consigliata l’uscita a Scandicci, seguire per strada grande comunicazione FI-PI-LI direzione Firenze, prendere Ponte all'Indiano e rientrare in A11.

Per lunghe percorrenze, per chi e diretto verso Genova: si consiglia di uscire a Firenze Scandicci, prendere SGC FI-PI-LI in direzione Pisa, seguire le indicazioni per la A12 e rientrare in A12 a Pisa Centro. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.