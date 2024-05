Firenze, 23 maggio 2024 – Code oltre i 7 chilometri, secondo quanto riporta Autostrade per l’Italia, per un incidente sull’Autosole tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione di Roma. L’incidente sulla A1 ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. C’è un ferito che sarebbe in lievi condizioni; sul posto la polizia stradale e il 118.