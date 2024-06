RiBella Firenze sposa la corsa a sindaco di Schmidt. Marrazza: "Lo facciamo per continuare le battaglie dei comitati"

La coalizione per Eike Schmidt sindaco annuncia l’apparentamento con RiBella Firenze, una lista civica che ha avuto lo 0,57% dei voti al primo turno delle Comunali di Firenze sostenendo la candidatura di Francesca Marrazza (1.005 voti). "A nome di tutta la coalizione do il benvenuto a Francesca Marrazza e alla lista RiBella Firenze - afferma lo stesso Schmidt in una nota -. Durante la campagna elettorale ho apprezzato l’energia e la voglia di cambiamento suo e delle donne e degli uomini che hanno sostenuto la candidatura di Francesca, vera fiorentina che dopo aver girato il mondo è tornata nella sua città. RiBella Firenze si è battuta con coraggio e spirito autenticamente fiorentino. Ci unisce il desiderio di cambiare volto alla nostra città, recuperare i danni commessi dal Pd e difendere Firenze da scelte scellerate che devasteranno interi quartieri, a partire dal Campo di Marte". Dal canto suo, Marrazza fa sapere che"pur mantenendo la nostra indipendenza" è stato deciso di appoggiare l’ex direttore degli Uffizi. "Lo facciamo per continuare le battaglie dei comitati per la sicurezza, il verde pubblico, e soprattutto la revisione del progetto della tramvia al Campo di Marte e in tutto il Quartiere 2 e salvaguardare il quartiere e il suo verde. Quello che chiediamo a tutti è di mettere da parte divisioni e ideologie e unirci per il bene della città", l’appello della lista RiBella Firenze.

A.P.