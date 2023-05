Incidente sulla A1, lunga coda fra Valdarno e Incisa-Reggello

Firenze, 29 maggio 2023 – Lunga coda sull’Autostrada del Sole A1 tra Valdarno e Incisa-Reggello, al chilometro 321 in direzione Firenze. La causa è un incidente avvenuto fra due auto in corsia di sorpasso, per fortuna senza feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e il traffico si è rapidamente congestionato essendo costretto a circolare su una sola corsia: rapidamente si è formata una coda di circa sei chilometri.

Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze.

Agli automobilisti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria quindi la strada statale 69 e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello.

Intorno alle 19 l’incidente risultava risolto e il traffico era tornato a circolare su due corsie.