Firenze, auto come un proiettile: sfreccia a folle velocità poi il botto contro un cassonetto. Due persone in fuga

Firenze, 6 marzo 2024 – Hanno fatto un grosso incidente e poi sono scappati. È successo ieri sera nel borgo antico di San Bartolo a Cintoia, nell’estrema periferia ovest di Firenze. Autori, due nordafricani che a bordo di un suv Volvo bianco sono sfrecciati in via San Bartolo a Cintoia ad altissima velocità, per poi ritrovarsi alla svolta obbligata su via Madonna del Pagano. Impossibile però per la macchina reggere la curva a 90 gradi tra le due viuzze medievali a velocità autostradale, tant’è che è sbandata andando a sbattere contro un cassonetto e poi proseguire la corsa per fermarsi tra il marciapiede e il muro. Una boato che ha visto riversarsi in strada dalle case e dai locali diverse persone preoccupate.

"La prima cosa che ci è venuta da pensare è che fossero morti, con una botta del genere – racconta un gruppetto di vicini – Aveva tutto il davanti sfasciato. Invece sono scesi questi due che hanno tentato di fuggire a piedi ma dei passanti li hanno intrattenuti. Proprio mentre stavano arrivando la polizia municipale però è arrivato un complice su una Punto nera che li ha caricati a bordo e sono andati via. È stato un miracolo: pochi secondi prima era passata una ragazza con il cane proprio da quel preciso punto. Anche le macchine sono salve solo per fortuna: spesso in quel punto c’è qualche vettura parcheggiata, invece ieri sera no. Pochi centimetri più in là e avrebbe preso un’auto che avrebbe fatto effetto trampolino di lancio, ma il cassonetto invece ha attutito l’urto". Carlo Casini