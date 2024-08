Incentivare la lettura . Alla biblioteca Merini arriva ’Passalibro’

A Barberino Tavarnelle i libri scolastici vivono una nuova vita grazie al "passalibro, liberi di donare...liberi di ricevere...", scambio virtuoso per il riuso che si tiene tra gli scaffali della biblioteca comunale "Alda Merini" di Barberino. L’iniziativa è proposta dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori e del Comune di Barberino Tavarnelle. Iniziativa che torna anche quest’anno per agevolare il riuso dei libri di testo creando l’incontro tra le famiglie che donano e gli studenti che sono pronti a ricevere i volumi ai quali riservare una seconda vita. Il servizio offre l’opportunità di effettuare uno scambio no profit, senza acquisti né vendite, di libri usati purché in buono stato. Al centro del progetto è ‘il baratto’ dei libri usati in adozione alle classi della scuola secondaria di primo grado "Il Passignano" di Barberino Tavarnelle. Lo scambio si tiene negli orari di apertura della biblioteca: lunedì, mercoledì e giovedì: 15 -19, martedì 9-13 e 15-19, sabato: 9-13. Info 0558052490, 0558052585 e-mail: [email protected].