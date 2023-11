Firenze, incendio in un appartamento in via Giotto

Firenze, 28 novembre 2023 – Preoccupazione in un condominio in via Giotto a Firenze, dove nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 novembre, è scoppiato un incendio in un appartamento al quinto piano.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Il fumo ha invaso le stanze dell’appartamento. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno immediatamente spento le fiamme che erano attive in due stanze. Sul posto sono stati inviati tre automezzi dei vigili del fuoco di cui un’autoscala.

I vigili del fuoco nell'appartamento invaso dal fumo

La strada, via Giotto, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni dei vigili del fuoco.