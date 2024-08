Incendio a Scandicci, brucia un campo vicino alle case

Scandicci (Firenze), 6 agosto 2024 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio a Scandicci. Le fiamme sono divampate nel campo accanto a via dell’Acciaiolo, dove ci sono molte abitazioni e case.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco anche perché in quella via sono presenti molti veicoli parcheggiati, che potrebbero essere minacciati dalle fiamme.

Sui gruppi Facebook di Scandicci sono state pubblicate le immagini dell’incendio con l’invito a spostare auto e altri mezzi parcheggiati vicino al campo.

In tanti stanno segnalando sui social la colonna di fumo bianco che si è alzata in cielo in seguito all’incendio.