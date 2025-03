Incendio a Firenze, nuvola di fumo dalla zona del Poderaccio

Firenze, 6 marzo 2025 – Una colonna di fumo si è levata su Firenze ed è stata vista chiaramente da molti cittadini. L’incendio si è verificato nella zona del Poderaccio. Sono state molte le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, che sono subito intervenuti dal comando fiorentino. Ad andare sul posto, in particolare, il personale del distaccamento di Firenze Ovest.

Le fasi di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato al Poderaccio

Erano circa le 16.30 di giovedì 6 marzo quando la gente ha iniziato a notare il fumo. L’incendio è accaduto in via dell’Argingrosso. Ad andare a fuoco, delle masserizie in una zona di area verde. In particolare, hanno preso fuoco una serie di vecchi elettrodomestici e alcuni vecchi mobili. Non si registrano persone ferite. Da capire che cosa abbia provocato l’incendio. La causa dovrebbe essere accidentale.