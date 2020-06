Firenze, 27 giugno 2020 - Incendio a Firenze in uno stabile di 5 piani in via Barducci. A prendere fuoco è stato un quadro elettrico privato e il fumo ha invaso il vano scale. I residenti, per precauzione, sono scesi in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte.

