Allarme incendio, evacuato il Mercato Centrale. A fuoco un girarrosto

Firenze, 28 aprile 2025 – Attimi di paura questa mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all'interno di un locale al primo piano. Le fiamme sarebbero partite da un girarrosto in funzione, sprigionando un denso fumo che ha rapidamente invaso la struttura, rendendo necessaria l'evacuazione immediata di clienti e commercianti.

A sinistra l'arrivo dei vigili del fuoco; a destra il fumo all'interno del mercato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intero edificio. L'allarme è scattato intorno alle 11: numerosi avventori sono stati fatti uscire in tutta fretta, mentre il fumo, visibile anche dall'esterno, si diffondeva nei corridoi.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un girarrosto, ma saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica.