Firenze, fiamme in appartamento sulla Bolognese. Condominio evacuato

Firenze, 22 maggio 2023 – Incendio a Firenze in via Bolognese: sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti poco dopo mezzogiorno per un incendio appartamento al secondo piano di un condominio.

I Vigili del Fuoco hanno evacuato la palazzina e sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dal fumo per iniziare la ricerca di eventuale presenza di persone e iniziare l’opera di spegnimento. E’ stato necessario anche l’intervento della polizia municipale per il blocco della circolazione.

Per fortuna non ci sono feriti, anche se in via precauzionale era stata richiesta la presenza di personale sanitario.