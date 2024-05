Incendio alla filiale Bofrost, fiamme nelle celle frigo

Barberino Tavarnelle (Firenze), 29 maggio 2024 – Un incendio ha interessato uno degli spazi della filiale Bofrost di Barberino Tavarnelle, quello in cui si trovano le celle frigorifere. Le fiamme sono divampate tra le 13 e le 15 di martedì 28 maggio, quando in filiale non era presente nessun dipendente.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Petrazzi di Castelfiorentino, gli stessi che ieri sono intervenuti domando le fiamme, che sono rimaste confinate nel locale del magazzino, non hanno provocato particolari danni strutturali alla filiale e non hanno interessato nessun’altra azienda della zona industriale di via Galilei. E neppure si sono estese all’altro blocco del magazzino Bofrost, quello che ospita i 22 automezzi utilizzati per le consegne ai circa 13mila clienti serviti dalla filiale bofrost di Barberino Tavarnelle, in cui lavorano 32 persone.

"Stiamo provvedendo allo smaltimento di tutta la merce stoccata nelle celle frigorifere, mentre i prodotti destinati alle consegne di questa mattina non hanno subito alcun danno, perché erano già stati caricati sugli automezzi refrigerati che si trovavano nel compartimento del magazzino non interessato né dalle fiamme né dal fumo – spiega Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia - A ulteriore garanzia dei clienti e per certificare la non interruzione della catena del freddo, già nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata sul posto una squadra di pronto intervento partita dalla nostra sede di San Vito al Tagliamento, che ha verificato le linee elettriche e le altre infrastrutture tecnologiche, ha fatto il punto della situazione con il personale della filiale e organizzato la logistica per i prossimi giorni, attivando il piano di business continuity”.

"Abbiamo già noleggiato una cella frigorifera che verrà posizionata in loco e, in attesa di poter ripristinare l’operatività dell’intera struttura, al personale di Barberino Tavarnelle verrà dato un supporto logistico e operativo sia dalle altre nostre filiali della Toscana sia dalla sede centrale -conclude Tesolin-. Nessuna interruzione del servizio, quindi, né per i clienti né per i dipendenti, che già oggi erano regolarmente in consegna”.