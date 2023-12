Incendio in un appartamento, quattro persone evacuate a Firenze

Firenze, 15 dicembre 2023 – Fiamme in un appartamento di via di Camaldoli, nel comune di Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 di oggi, 15 dicembre, per domare l’incendio.

Il rogo si è sviluppato nella terrazza e si è propagato all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Non ci sono persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di bonifica l'appartamento è stato reso non disponibile. Gli abitanti, in totale 4 persone e un cane, saranno sistemate in alloggi provvisori dalla protezione civile del comune di Firenze