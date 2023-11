In via de’ Neri Cina ed Europa La mostra scambio

Prosegue l’attività culturale ed espositiva del Vittoni Space Florence in via de’Neri 11. Al suo debutto, domani alle 18, “2023 Florence Contemporary Art Exchange Exhibition“, una delle più importanti mostre scambio di arte e cultura cinese e europea che proseguirà fino al 10 dicembre (orario 15- 20, ingresso libero). L’evento è ospitato dall’Associazione Nazionale di Belle Arti d’Italia (Anbai) ed è promosso e organizzato da ISolart Gallery e Mucchi Internazionale Cultura e Arte Managment Ltd. Una cinquantina le opere esposte fra dipinti, sculture, fotografie, video installazioni; chiamati a raccolta artisti italiani, cinesi e provenienti da vari paesi del mondo come Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ciascun artista offrirà la sua interpretazione sul valore essenziale proprio dell’opera d’arte e avrà un suo spazio idoneo ad esprimere la propria visione creativa dell’essere e del mondo.