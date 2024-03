In tre anni più di mille nuove assunzioni. I numeri del piano di Palazzo Vecchio

Tre anni di concorsi per assumere oltre 1000 nuovi dipendenti comunali, a Firenze. Il via libera è arrivato ieri mattina da parte della giunta comunale che ha adottato la delibera che riguarda il ‘Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026’ presentata dall’assessore al Bilancio, Giovanni Bettarini (foto) e dall’assessora al Personale, Maria Federica Giuliani. Nel triennio 2024-2026 il Comune di Firenze assumerà 1.054 dipendenti, per arricchire di competenze e ringiovanirà la macchina amministrativa.

Anzitutto, si legge in una nota, ci sono le assunzioni per i servizi educativi 0-6 anni, che sono incrementati rispetto al passato, visto che le strutture di nuova apertura nell’anno educativo 2024/2025 saranno gestite direttamente. Saranno poi potenziati i profili tecnici a sostegno del piano di interventi di opere pubbliche, settore particolarmente delicato visto che nel triennio vedrà investimenti per quasi 2 miliardi di euro. Altro capitolo riguarda il percorso di carriera per il personale interno attraverso le cosiddette progressioni verticali, programmate per il massimo di risorse consentite (oltre 600mila euro) e quindi per 290 unità.

Il piano prevede anche il rafforzamento delle professionalità specifiche dell’area informatica per la realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica del Comune, assunzioni per mantenimento degli attuali standard nell’ambito dei servizi sociali, l’incremento del personale dipendente dedicato alla gestione dei servizi culturali.

"Con questi nuovi assunti ci sarà un’iniezione di forze importante per il Comune - sottolinea l’assessora al Personale Giuliani - ma significa anche fare spazio ai giovani e dare un lavoro sicuro a persone che hanno competenze e capacità". "Qualità, qualificazione del lavoro e valorizzazioni risorse interne: con questa delibera - ha aggiunto l’assessore al Bilancio, Bettarini - consolidiamo l’indirizzo dell’amministrazione di internalizzare i servizi".