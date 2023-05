In pensione il medico della Valle dell’Arno Il problema degli assistiti

Il problema della sostituzione dei medici in pensione torna a farsi sentire. In questi giorni, il dottor Stefano Innocenti ha lasciato, dopo 39 anni, e i suoi assistiti a Girone e Compiobbi sono stati invitati dall’Asl a rivolgersi ad altri ambulatori. Nessuno dei colleghi della Valle dell’Arno ha però posti liberi. E il bando per la sostituzione del professionista si chiuderà solo il 6 giugno. La situazione preoccupa soprattutto gli anziani. "Già da novembre 2022, l’amministrazione comunale di Fiesole e la Asl hanno lavorato insieme per trovare una soluzione in tempi rapidi. Il bando per la ricerca del medico doveva essere pubblicato a marzo – spiega il sindaco Ravoni – ma ci sono stati ritardi". Il dottor Innocenti sarà salutato al circolo di Girone il 9 giugno.

Il mercato della terra

torna in piazza

Decimo appuntamento per il Mercato della terra, con i banchi di prodotti locali oggi in piazza del Mercato dalle 8.30 alle 14. Per gli incontri, dalle 11 alle 12 nello stand del Distretto Biologico e di Slow food, Ilaria di Alpha Giardini racconterà la propria esperienza come gestore dell’Alveare delle Gualchiere.