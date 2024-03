In discoteca? Ti porta il pullman

Bella iniziativa nel nome di un divertimento in sicurezza per i nostri giovani: questa sera un pullman accompagnerà alle 22,30 i giovani sia di Reggello che di Rignano a ballare in un noto locale di Firenze sud. Lo stesso pullman li riporterà poi a casa con partenza da via dalla Chiesa a Firenze alle 4 di notte, consentendo loro di stare un po’ di più insieme e tornare nel loro paese rilassati e in sicurezza. Il servizio su prenotazione si chiama “Passaggio sicuro“, costa solo 5 euro a persona ed è stato ideato dalla Consulta dei Giovani sia di Reggello che di Rignano. Una bella idea pensata da ragazzi per ragazzi, per un divertimento sicuro e per impedire di rischiare mettendosi alla guida a tarda notte lungo la strada che li riporta a casa.