La Regione Toscana organizza i Cyberdays, due giornate dedicate ad aumentare il livello di sicurezza informatica delle imprese e quello delle amministrazioni pubbliche, promuovendo le buone pratiche informatiche. Verrà istituita una squadra di livello regionale per fornire risposte in caso di attacchi informatici. Di questo tema si parlerà nella due giorni, oggi e domani, presso il Centro di competenze 5G e tecnologie innovative in via Galcianese 34 a Prato. In particolare sarà affrontato il tema della cybersicurezza nell’ambito delle azioni a supporto del sistema produttivo regionale e della Pubblica amministrazione.