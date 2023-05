Ieri mattina piazza Buondelmonti si è svegliata di fronte a un atto vandalico: qualcuno ha divelto e buttato in terra tutte le piante delle fioriere in cotto allestite pochi giorni fa dal Circolo cattolico San Giuseppe. E pensare che poche ore prima i volontari si erano raccomandati di prestare attenzione a tutela dell’allestimento del nuovo spazio estivo. Le telecamere avrebbero ripreso il vandalo: un uomo che, nel tirare via le piante, ha indossato un cappuccio sulla testa per non farsi riconoscere. "Carabinieri e polizia sono sulle sue tracce" dice il sindaco Riccardo Lazzerini nel manifestare la propria solidarietà al Circolo che ha presentato denuncia per ora nei confronti di ignoti. Ma ci sarebbe anche un identikit del presunto vandalo, neanche nuovo a episodi del genere.