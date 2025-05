Imprenditoria, la carica dei 600 giovani. Firmata l’alleanza tra Mugello e Firenze

Parte il progetto per rafforzare la cultura imprenditoriale tra i giovani di Firenze e del Mugello, offrendo strumenti, spazi e opportunità per stimolare l’iniziativa personale, la creatività e lo sviluppo di nuove idee. Capofila il Comune di Firenze, affiancato dai Comuni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, con il supporto operativo di una rete di partner: Centro Studi Pluriversum Euroteam Progetti e l’Università di Firenze. L’iniziativa è cofinanziata dalla ‘Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche giovanili e il servizio ivile Universale’, attraverso il Fondo Politiche Giovanili 2022, nell’ambito della seconda edizione dell’avviso pubblico ‘Giovani e Impresa” promosso da Anci.

Obiettivo è sostenere l’autonomia e l’intraprendenza giovanile, contribuendo alla creazione di un ambiente favorevole all’autoimprenditorialità. Saranno coinvolti, complessivamente, oltre 600 giovani attraverso percorsi diversificati: dai laboratori con i centri giovani, alle attività di gruppo con scuole e università, fino al confronto diretto con imprenditori locali. Saranno inoltre attivate iniziative rivolte a volontari del servizio civile interessati a sviluppare un’impresa sociale e percorsi innovativi che integrano arti performative e orientamento. L’Università di Firenze realizzerà una ricerca scientifica sull’approccio giovanile al fare impresa.

"Un progetto importante – ha sottolineato l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini (foto) – che conferma l’impegno dell’amministrazione verso i giovani e la volontà di offrire loro spazi, strumenti e opportunità per sostenere la loro attività imprenditoriale di giovani e contribuire in modo efficace al rilancio del Paese attraverso proposte progettuali legate al territorio". "Bene che il progetto dedicato alla cultura di impresa da Firenze si allarghi ad altri Comuni della città metropolitana - ha dichiarato Pietro Modi, vicesindaco di Scarperia San Piero - che possono arricchire l’offerta formativa con le proprie specificità e contribuire a far conoscere le proprie eccellenze e le opportunità presenti in Mugello. Il tutto in un ottica di sviluppare e consolidare rapporti virtuosi fra centro e periferie della nostra provincia".