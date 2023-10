Imprenditoria al femminile. La vetrina in piazza è un successo

Successo del primo festival chiantigiano sull’imprenditoria femminile sostenibile. Iniziativa che ha visto la partecipazione di 45 professioniste. Per due giorni a San Casciano si è messa in mostra chi ha saputo investire su se stessa. La mostra mercato “Salvaguardare l’ambiente è un’impresa femminile“ è stata una vetrina promozionale gratuita nel cuore di San Casciano.

C’erano dall’imprenditrice che viaggia l’Italia in cargo bike per promuovere i propri accessori, borse e portafogli, nati dalla commistione di tessuti e pelli riciclabili e dall’impiego degli scarti di produzione, alla modellista che crea pannolini sostenibili per il bebè e il ciclo mestruale, alla bioarchitetta che progetta spazi rispettosi dell’ambiente. Dalla zooantropologa che insegna a costruire una relazione equilibrata con gli animali e riconoscere e trasformare in valore la diversità alle imprenditrici agricole che producono biologico, alle professioniste dell’editoria, alle artiste che creano gioielli, oggettistica e opere d’arte utilizzando materiali di recupero o elementi naturali, alle artigiane che realizzano capi di abbigliamento con tessuti ricavati dalle foglie di ananas. L’iniziativa è stata inaugurata dal sindaco Roberto Ciappi, dalla presidente della Commissione pari opportunità Paola Malacarne, del consigliere regionale Massimiliano Pescini e della rettrice dell’Università Alessandra Petrucci.

Andrea Settefonti