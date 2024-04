"Illustrissimo signor Duca". L’omaggio a Cosimo I e Vasari

Il 21 aprile alle 19, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici (nella foto) e di Giorgio Vasari (1574-2024), il Comune di Firenze e Mus.e propongono, nel Salone dei Cinquecento, l’evento di living history "Illustrissimo Signor Duca" dedicato al granduca Cosimo I, ‘padre’ della Toscana moderna, nella ricorrenza della sua morte avvenuta proprio il 21 aprile del 1574. L’iniziativa ha come obiettivo quello di valorizzare e far conoscere Cosimo I e Giorgio Vasari, protagonisti i della storia fiorentina e il loro indissolubile connubio. La sala grande – così era detto il Salone dei Cinquecento – è il luogo che più di ogni altro racchiude la storia di Cosimo I de’ Medici e diventa così il palcoscenico dove, idealmente, torna il personaggio storico.

L’evento è a cura di Muse, con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, la regia di Alberto Galligani, in scena nei panni di Cosimo I insieme a Francesco Gori e Tommaso Palazzini. Oltre al 21 aprile è prevista una replica il 31 maggio alle 19. La durata dell’evento è di un’ora e 45 minuti. Si può accedere pagando un ticket di 20 euro, con riduzioni e convenzioni a 15 euro per Unicoop Firenze, Ordine degli architetti di Firenze, Ordine degli avvocati di Firenze e Afam. Il costo scende a 10 euro per chi ha meno di 18 anni: ingresso gratuito per disabili e accompagnatori, membri Icom, Icomos, Iccrom.

Niccolò Gramigni