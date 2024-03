"Illusionisti della danza". Uno show per l’ambiente

Gli "Illusionisti della Danza", compagnia che da anni porta in scena progetti artistici finalizzati a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, arriva al Puccini di Firenze domani sera (ore 21) con lo spettacolo "H2OMIX", per la regia di Cristiano Fagioli, con le coreografie di Cristina Ledri e lo stesso Fagioli, mentre le

musiche originali sono di Diego Todesco. Quadri scenici evocativi porteranno gli spettatori tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della fragilità di questa, legata a uno dei suoi elementi principali: l’acqua. "Un viaggio illusionistico che permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la Natura" fa sapere la compagnia.