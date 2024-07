Il Volo a Pratolino Dalla lirica al pop. Il trio italiano più famoso al mondo

Il Volo, ossia i ragazzi del "pop lirico". Il trio italiano più famoso al mondo, domani sera alle 21 spiccherà le ali sul palco del Musart Festival Firenze, al Parco Mediceo di Pratolino. Il concerto rientra nel tour "Tutti Per Uno -Capolavoro", che segue il successo del brano "Capolavoro", certificato disco d’oro, presentato all’ultima edizione del Festival di Sanrenmo. L’appuntamento di MusArt domani sera a Vaglia, è un’occasione particolare per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Continuano infatti a festeggiano con il pubblico i loro 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco, i brani di "Ad Astra", loro primo disco di inediti, i grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio.

Il 2024 è già stato un anno importante per Il Volo, iniziato appunto con il successo al Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con “Tutti Per Uno“, da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners, con tre eventi-concerto insieme a numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Tra i riconoscimenti ottenuti di recente anche il "Pegaso", consegnato alcune settimane fa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani proprio nel Parco di Pratolino. Il 5 agosto alle 21 il Volo sarà poi al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago per proseguire il tour estivo.

"Torniamo a cantare in questa magnifica regione in due posti straordinari - commentato i tre assi del Volo –, dopo lo straordinario concerto che tenemmo in piazza Santa Croce. Fu una notte davvero magica, con il tributo ai Tre Tenori, grazie anche alla partecipazione straordinaria di Placido Domingo. E anche stavolta sarà speciale, a comincaire dai luoghi: il meraviglio parco mediceo di Pratolino e poi Torre del Lago, il luogo di Giacomo Puccini. Due posti dove diventa ancora più significativo festeggiare i nostrti 15 anni di carriera, anche perchè in Toscana siamo sempre stati accolti in maniera affettuosa".

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13; domenica 21 luglio unica partenza ore 19.15). Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00; domenica 21 luglio unica partenza ore 00.30). Biglietti online su trenitali.it.

Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

Olga Mugnaini