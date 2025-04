Il "Violoncello del mare" suona alla Badia Fiesolana

Firenze, 9 aprile 2025 - Il “Violoncello del mare” suonerà questo venerdì alla Badia Fiesolana, attraverso le mani e l’arte del M° Lucio Labella Danzi. È uno strumento speciale: è stato realizzato dal legno delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa. Trasportato dal molo Favarolo al carcere di Opera, è stato trasformato in un prezioso strumento musicale dalle persone lì detenute. È il cuore del progetto “Metamorfosi” della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano che fa diventare quelle che erano le barche dei migranti del Mediterraneo in strumenti e oggetti di carattere sacro nei laboratori attivati nelle carceri. Un percorso di rinascita e riscatto che unisce due temi cari a padre Ernesto Balducci: la migrazione e la condizione carceraria, entrambi percorsi che devono diventare speranza e opportunità per il futuro. Il “Violoncello del mare” e il progetto Metamorfosi saranno presentati alla Badia Fiesolana (la chiesa di padre Ernesto) nella giornata che celebra i 30 anni di attività della Fondazione Balducci la quale porta avanti la sua eredità intellettuale e culturale.

Dalle ore 16 di venerdì 11 aprile ci saranno varie iniziative, tra cui anche il concerto dei “Florence Cello Ensemble” del Conservatorio Luigi Cherubini: Andrea Abategiovanni, Akemi Battistini, Cosimo Boschi, Costanza Lombardi, Filippo Tufi saranno diretti proprio dal M° Danzi. Le letture sono affidate all’attrice Ilaria Onorato.

Il pomeriggio sarà aperto da Grazia Bellini, presidente della Fondazione Balducci, insieme alle istituzioni ecclesiastiche e amministrative. Dopo gli interventi di Pietro Domenico Giovannoni (Istituto Teologico della Toscana) e Tomaso Montanari (Rettore Università per stranieri di Siena), sarà premiata la tesi vincitrice del Premio “Ernesto Balducci 2025” da parte di Emanuele Pellicanò, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Balducci. Ad aggiudicarsela è stata la dottoressa Giorgia Siclari, laureata in Scienze della formazione primaria alla LUMSA-Dipartimento di Scienze umane, per la sua tesi dal titolo "La questione della pace nella proposta educativa di Aldo Capitini e Maria Montessori". La giornata si concluderà con un buffet per i partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Balducci col Ministero della Cultura e il contributo della Fondazione CR Firenze in collaborazione col Comune di Fiesole, il Conservatorio Cherubini di Firenze e la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, oltre alla Città Metropolitana di Firenze. Ingresso libero. Il convegno sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Fondazione. Informazioni: [email protected] – www.fondazionebalducci.com