Firenze, 24 ottobre 2023 - Il Viola Park si apre a un convegno sul condominio organizzato da Confartamministratori per martedì 31 ottobre a partire dalle ore 9.30, che sarà anche un’occasione preziosa per vedere il nuovo spazio dedicato ai congressi all’interno del centro sportivo. Il titolo “Condominio: “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”, recuperando una citazione di Gino Bartali, intende affrontare il tema della riforma del condominio e chiarire quali possono essere i punti cardine per attuarne una revisione secondo Confartamministratori, guardando anche alle reali esigenze dell’abitare. Oltre a quelli dei rappresentanti dell’Ocf, sono previsti gli interventi dell’onorevole Federico Gianassi, dell’onorevole Francesco Torselli e del presidente di Publiacqua Nicola Perini.