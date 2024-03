Il vicequestore Gemma lascia Sesto

Il sindaco Lorenzo Falchi saluta e ringrazia il vicequestore Alessandra Gemma che, dopo la designazione a un altro incarico, ha lasciato il Commissariato di polizia di Sesto che dirigeva dal 2018. "In questi anni di servizio – dice Falchi - la dottoressa Gemma è stata un punto di riferimento per l’amministrazione comunale e per tutta la nostra città, unendo grandi doti professionali a uno straordinario senso di umanità e sensibilità. In tempi recenti, il suo ruolo è stato fondamentale per arrivare ad individuare la nuova sede del commissariato".