Il viaggio dagli Uffizi a Palazzo Pitti. Il Vasariano riapre per tutti

Tra meno di dieci giorni riaprirà il Corridoio Vasariano. Chiuso nel 2016 per consentire l’adeguamento alle norme di sicurezza, il passaggio aereo è stato interamente restaurato e dal 21 dicembre sarà di nuovo accessibile con un biglietto speciale: si entra dagli Uffizi, si cammina sopra Ponte Vecchio e si esce dal Giardino di Boboli. Ma per attraversare il Corridoio, che i regnanti usavano per raggiungere Palazzo Vecchio dalla loro reggia di Pitti senza rischi per la loro incolumità, è obbligatoria la prenotazione che già si può effettuare.

Al momento sono ancora disponibili gli ultimi slot per la visita nel primo weekend di apertura. Il biglietto (intero) per gli Uffizi con il supplemento per il Vasariano costa 43 euro, a cui ne vanno aggiunti altri quattro di prenotazione. Questa si può fare online, tramite la piattaforma B-ticket che rilascia un’email di conferma con il biglietto elettronico da scannerizzare all’ingresso del museo senza passare dalla biglietteria, oppure chiamando lo 055294883. In entrambi i casi non si possono prenotare più di cinque biglietti contemporaneamente. E non è possibile acquistare con un’unica transazione i ticket per Boboli che prevedano l’ingresso al Giardino dopo la visita al Vasariano, qualora l’orario di uscita prevista dal Corridoio non sia antecedente di un’ora e mezza la chiusura del Giardino. La visita al Corridoio si può effettuare dal martedì alla domenica: il primo gruppo della giornata accede alle 10,15, l’ultimo slot è alle 16,35.

Tutti i biglietti che includono il supplemento per l’accesso al Corridoio permettono di entrare due ore prima alla Galleria delle Statue e delle Pitture per consentirne la visita prima di accedere al Vasariano: non è possibile rientrare agli Uffizi una volta iniziato il percorso che si svolge in un unico senso.

Il percorso del Corridoio è di 750 metri ma la visita complessiva di quasi un chilometro, visto il tragitto esterno per arrivare dall’uscita alla Grotta Buontalenti fino al Cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti. La partenza, invece, si trova al primo piano degli Uffizi presso la sala D19-Meeting point dove i visitatori dovranno presentarsi cinque minuti prima dell’orario di ingresso, pena la perdita del diritto di accesso. La visita ha durata di quarantacinque minuti con gruppi di massimo 25 persone (compresi gli accompagnatori/guide private) oltre al personale delle Gallerie che accompagnerà il gruppo. Il nuovo percorso garantisce accessibilità per i disabili, con un sistema integrato di rampe, pedane ed ascensori che consentono l’agevole superamento di ogni dislivello.