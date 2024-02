Il Vespa club si prepara al raduno nazionale

LASTRA

Tempo di bilanci per il Vespa Club di Lastra a Signa. L’anno appena passato ha infatti visto questa realtà trionfare nel Campionato turistico toscano, classificandosi al primo posto, grazie ai soci che hanno partecipato a numerosi raduni su tutto il territorio regionale, oltrepassando la soglia dei 31mila Km percorsi. "Questo – spiegano i responsabili del Vespa Club di Lastra a Signa - è stato grande motivo di orgoglio, anche perché la nostra realtà è nata da soli quattro anni, iniziando con 80 soci, per arrivare nel 2023 a oltre 160". La consegna dei premi è avvenuta nei giorni scorsi a Pontedera, sotto la regia del direttore turistico Antonino De Pasquale del Vespa Club Italia: per la Toscana, il Vespa Club Lastra a Signa si è classificato appunto al 1° posto, seguito da Piombino, Fiesole, Lucca ed Empoli. Inoltre, il consigliere Ciro Daidone si è piazzato al terzo posto nella classifica individuale dello stesso Campionato turistico toscano. "Le attività – spiegano i membri del Vespa Club– sono state anche molte altre. A giugno è stato organizzato il 2° Raduno regionale in memoria di Giuseppe Lapini, con oltre 250 vespisti da tutta la Toscana. Non sono mancati eventi e serate conviviali, il cui ricavato è stato donato alla chiesa. Sempre nel 2023 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, il cui esito ha riconfermato gli stessi vertici della precedente amministrazione. Non per ultimo e non meno importante, nel corso del 2024 sarà organizzato un raduno nazionale e con partecipanti dall’estero in una location a "Villa Caruso"". Il nome dell’evento sarà appunto "In vespa a Villa Caruso".

Li.Cia.