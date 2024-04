Il tema della sicurezza al centro dell’incontro al Nome di Gesù

Sarà dedicato a un tema delicato e più che mai sentito, quello della sicurezza, l’incontro in programma, il 29 aprile (ore 17,30) al circolo Old River in via del Molino 164. Nell’occasione il Comune si confronterà con i residenti del Nome di Gesù in particolare sulla sicurezza nel quartiere alla luce anche di numerosi episodi di microcriminalità segnalati negli ultimi tempi in zona. L’ingresso è libero e l’invito, in particolare a chi abita nel quartiere, è quello di partecipare all’iniziativa. Il tema della sicurezza sembra particolarmente sentito e non solo al Nome di Gesù visto che, in diverse aree di Calenzano, si verificano reati: i furti nelle abitazioni continuano a rappresentare, ad esempio, un fenomeno costante e negli ultimi tempi, sui social, sono comparse diverse denunce relative a danneggiamenti a auto in sosta.