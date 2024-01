Il successo dei profumi Dr.Vranjes. Il marchio ai francesi de L’Occitane

Una storia di odori, aromi e cultura fiorentina, quella di Dr. Vranjes, che vive da oltre quarant’anni. Bluegem ha annunciato l’acquisizione del brand fiorentino, conosciuto per il lusso delle sue fragranze, da parte di ’L’Occitane Group’. Un marchio che rimane invariato: ciò che cambia è la proprietà. E’ proprio sotto la guida del fondo paneuropeo, specializzato in acquisizione e finanziazione di società non ancora quotate in Borsa, che Dr. Vranjes ha triplicato le vendite superando i 42 milioni di euro nel 2023.

’Dr. Vranjes Firenze’, creata da Paolo Vranjes, chimico e farmacista, nel 1983 e la cui maggioranza era stata acquisita da Bluegem nel 2017, racchiude l’essenza dell’artigianato fiorentino, unita all’innovazione della scienza dei profumi. Un marchio all’avanguardia, leader nel settore dei profumi di lusso per la casa, presente in oltre 75 paesi. "Il successo della storia di Dr. Vranjes è in linea con la visione strategica di Bluegem, quella di coltivare le imprese con una domanda stabile dei consumatori, guidata da prodotti di alta gamma. Esprimiamo la nostra più profonda gratidudine al fondatore Paolo Vranjes per il suo spirito innovativo e la sua collaborazione", ha detto Emilio Di Spiezio Sardo, socio fondatore del fondo Bluegem. Un marchio, Dr.Vranjes, nato in una piccola realtà, che oggi arriva a contare 28 negozi monomarca e 650 punti vendita. Tutto questo grazie, ma non solo, a Paolo Vranjes, fiorentino doc, fondatore e presidente dell’omonima attività: "Bluegem ha supportato la nostra visione consentendo una crescita significativa, onorando al tempo stesso la ricca eredità di Dr. Vranjes. E’ con grande orgoglio che consegno l’eredità del Dr. Vranjes a L’Occitane Group, noto per la sua illustre eredità e la sua vasta portata globale".

Ma a Firenze tutto il mondo del commercio è in piena evoluzione; l’azienda LuisaViaRoma di ha annunciato l’acquisizione di Holding It, gruppo che fa capo a Tommaso Maria Andorlini e che detiene il 100% delle quote della società retail Playground (con una rete di negozi luxury-sportswear a marchio Sotf) e della società Ffw, provider per lo sviluppo di servizi e-commerce nel settore lusso. Il neo-costituito gruppo chiude il 2023 a quasi 400 milioni di euro di fatturato complessivi con una prospettiva di crescita per il 2024 a 450 milioni di euro. Tra le nuove sfide c’è l’apertura di un nuovo store a marchio ‘Sotf’ nel cuore di Firenze, in via de’ Tosinghi, che sarà inaugurato durante Pitti Uomo fra il 9 il 12 gennaio.