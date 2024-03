"Il sottopasso del Romitino verrà realizzato"

Il sottopasso pedonale del Romitino, nel quartiere di Rifredi, "si farà". E’ quanto assicura l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, che replica a chi (soprattutto Fratelli d’Italia), in questi giorni, ha sostenuto il contrario. "L’amministrazione in questi anni ha lavorato approvando in giunta vari atti, da quello di fattibilità a quello esecutivo nel 2019, in attesa dell’accertamento delle risorse provenienti da Rfi".

Risorse "disponibili dallo scorso autunno, che sono andate a finanziare, nel programma degli investimenti, varie opere, fra cui il collegamento pedonale tra i due tratti di via Vittorio Emanuele II". Secondo Giorgetti, quindi, il progetto esecutivo, visto il tempo trascorso, sarà aggiornato per l’elenco dei prezzi e per le opere necessarie alla mitigazione del rischio idrogeologico, come previsto dalla legge, con la creazione di un sistema di “protezione ambientale“. L’opera, conclude l’assessore, "si realizzerà e, dopo gli aggiornamenti, andrà in gara per l’individuazione dell’impresa che eseguirà i lavori".

Come specificato dagli uffici dell’urbanistica, infatti, "essendo già approvato il progetto esecutivo non serve più la previsione urbanistica all’interno" del nuovo Piano operativo comunale, come da normativa. Palazzo Vecchio, per gli studi, ha già speso 40mila euro: studi che hanno però segnalato un evidente problema di sicurezza idrogeologica che ora i tecnici di piazza della Signoria stanno cercando di risolvere.

Il finanziamento messo a disposizione dalle Ferrovie per la realizzazione dell’infrastruttura – attesa da più di un decennio da tutto il quartiere – è di circa 2,6 milioni di euro, fondi accantonati in seguito al programma di soppressione dei passaggi a livello varato dal gruppo nel 2009. Il Romitino garantirà il collegamento pedonale tra i due tratti di via Vittorio Emanuele II separati dai binari, e agevolerà soprattutto le persone fragili costrette a macinare chilometri per attraversare i binari.

A.P.