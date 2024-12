Il sollievo per Martina: "Ora è fuori pericolo"

"La primaria ha dichiarato Martina fuori pericolo. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo e controllare tutte le ferite al volto" causate dall’accoltellamento del suo ex compagno. "In particolare ce n’è una che può dare un rischio di paralisi facciale dalla parte sinistra, quella colpita". Continuano ad arrivare notizie positive dalla Finlandia, dove si trova ricoverata Martina, la 21enne fiorentina che venerdì scorso, nel negozio di cibi italiani di cui è store manager, è stata aggredita con circa trenta coltellate dal suo ex fidanzato, il 24enne Mohit Kumar.

Con un messaggio, lo zio, l’avvocato Antonio Voce, ha aggiornato la stampa italiana sulle condizioni della nipote le cui condizioni sembrano migliorare giorno dopo giorno, grazie alle cure dei sanitari. Ha subito cinque interventi chirurgici, e probabilmente dovrà affrontarne anche altri per ricostruire alcuni parti pesantemente lesionate dalle coltellate dell’ex, "ma la notizia più importante è che oggi Martina si può dichiarare totalmente fuori pericolo". Felicità anche da parte della sindaca di Firenze, Sara Funaro. "Tutta Firenze ha vissuto la notizia dell’accaduto e l’attesa di novità positive sulle condizioni di Martina con sincera e sentita partecipazione. La città l’abbraccia, insieme alla sua famiglia, con tutto l’affetto possibile e le è vicina per aiutarla a superare definitivamente questa brutta avventura"

Il suo ex nel frattempo si trova in stato di arresto per tentato omicidio. Si trova anch’egli in ospedale - piantonato a vista dai poliziotti - per le ferite riportate durante una colluttazione ingaggiata con alcuni colleghi della giovane italiana che lo hanno provvidenzialmente fermato.

Tra questi c’è Oliver, il collega eroe con cui Martina aveva legato particolarmente. Il rapporto tra la 21enne, studentessa di informatica nella capitale norvegese, e il programmatore informatico di origini indiane, si era interrotto lo scorso settembre. Lui non si rassegnava al suo addio, lei quando si faceva troppo insistente lo bloccava sui social. Ma nessuno si aspettava questa deriva.