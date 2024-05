Il Signa calcio compie 110 anni. Grande festa a villa Castelletti

Festa grande, a Villa Castelletti, per i 110 anni del Signa 1914. Una serata di ricordi e chiacchiere, che i "canarini" hanno voluto organizzare riunendo protagonisti passati e presenti della propria storia, del mondo del calcio, ma anche delle istituzioni. A fare gli onori di casa il presidente della società, Andrea Ballerini, mentre a presentare l’evento c’era Gianfranco Monti. Non potevano mancare Francesco Flachi e mister Massimiliano Alvini, tanti ex presidenti ed ex calciatori, gli attuali dirigenti e protagonisti in campo, così come non i commossi ricordi di Alessio Rapezzi e Marco Pezzati, recentemente scomparsi, che hanno fatto scattare applausi e cori. Ma le celebrazioni per i 110 anni della società, non si fermano qui: dal 16 al 23 giugno, si svolgerà infatti la settimana gialloblu con i consueti appuntamenti. Il 2024 registrerà inoltre altre importanti novità, con il previsto via libera per la realizzazione dei nuovi spogliatoi allo stadio Puskas, al Crocifisso, e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Led sia al Puskas che allo stadio del Bisenzio. Intanto, la serata di lunedì (gratuita ma con la possibilità di lasciare un’offerta) è servita a raccogliere fondi a favore della Fondazione Astori: l’obiettivo è finanziare un progetto per dare uno sbocco alternativo ralla carriera in campo ai calciatori semiprofessionisti, che rischiano, una volta finito il percorso sportivo, di avere difficoltà a trovare uno sbocco professionale.

Li.Cia.