Il San Donato non si ferma più. Battuta anche la Pistoiese

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni; Ascoli, Falconi (81’ Dema), Vitali (55’ Gistri), Carcani; Sylla (83’ Calonaci), Doratiotto (73’ Pecchia), Manfredi (66’ Senesi). All. Bonuccelli (foto)

PISTOIESE (5-2-3): Lagonigro; Kharmoud, Bertolo, Polvani (72’ Corvino), Mazzei, Diodato (60’ Ballello); Grilli (60’ Maluku), Tanasa; Greselin, Cardella (81’ Sparacello), Tascini (60’ Larhrib). All.: Giacomarro

Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo Marcatori: 10’ Manfredi, 61’ Doratiotto

Note ammoniti Bruni, Carcani, Pecchia; angoli 3-7

TAVARNELLE – Dopo il Siena, il San Donato Tavarnelle fa fuori anche la Pistoiese e in Coppa Italia i chiantigiani scoprono di essere ammazza nobili decadute visti i fasti in serie A per entrambe le formazioni sconfitte al Pianigiani. Come il Siena, anche la Pistoiese contro il San Donato Tavarnelle non è riuscita a far vedere il proprio valore. Almeno fino attorno alla mezz’ora del prima tempo, quando sotto in un gol per l’1-0 realizzato da Manfredi con un diagonale insidioso, si è accorta di non essersi mai presentata dalle parti di Leoni. Nel primo tempo i ritmi sono blandi, la Pistoiese ci prova con poca determinazione. Al 60’ arriva il raddoppio dei chiantigiani con un sinistro all’angolino di Doratiotto al 61’. L’unica vera occasione per la Pistoiese è al 77’: testa di Cardella, Ascoli respinge di testa sulla linea. Andrea Settefonti