Il ruolo dell’insegnante nella società odierna

Al docente è affidato un compito di primaria importanza nello sviluppo e nell’educazione delle generazioni future: oltre a trasmettere nozioni accademiche, l’insegnante è chiamato a coltivare competenze trasversali come empatia, creatività e spirito critico. La sua influenza si estende ben oltre le aule scolastiche, plasmando la personalità degli studenti. "Tutte le mattine trovavo la professoressa Milanesi alla cattedra, parlavamo una decina di minuti della sua vita quotidiana, con estrema naturalezza, nonostante fossi suo alunno. Questi discorsi non arricchivano solo le mie conoscenze personali ma si rivelavano un utile strumento per ampliare i miei orizzonti, dall’esperienza personale si finiva a discutere di avvenimenti quotidiani su cui potevamo esprimere liberamente la nostra opinione del mondo " dice Guido Caldani. " Il latino per noi non era una lingua morta: " Quis est, quid accidit ?" chiedeva l’insegnante se qualcuno bussava alla porta". Sono frasi che tornano alla mente di Elisa Alpi. Nella nostra epoca, caratterizzata da rapidi cambiamenti, l’insegnante deve incoraggiare gli alunni ad avere flessibilità mentale, a sapersi adattare ad un presente in continua evoluzione. Nel suo ruolo di educatore collabora attivamente con famiglie e comunità, favorendo un clima sereno e inclusivo indispensabile per lo sviluppo emotivo e per la crescita mentale dello studente.