"Il rompiballe" in scena da domani

I Pinguini Theater presentano, al Teatro di Cestello, "Il rompiballe"

di Francis Veber, in scena

domani e sabato alle 20.45 e domenica alle 16.45. Per la regia di Raffaele Totaro, la storia

si svolge in una squallida stanza di albergo a Marsiglia, dove un killer professionista molto quotato nel suo ambiente sta per portare a termine la ‘missione’ più importante della sua vita. Tutto è stato predisposto fin nei minimi dettagli per porre fine ai giorni di qualcuno, ma il malvivente non ha fatto i conti con

il destino...