Il progetto ‘Calciatori responsabili’ Guida sicura ed ecosostenibilità con l’Associazione Borgogni

Il D6 Drive Responsibly promuove oggi insieme all’Associazione Gabriele Borgogni, il progetto su ecosostenibilità e guida sicura ‘Calciatori responsabili’. Appuntamento all’ex Leopoldine, piazza Tasso 7, dalle 17,30 alle 20 con una lezione teorica. Presenti i calciatori di Eccellenza e Juniores del Porta Romana con le loro famiglie e l’allenatore Stefano Carobbi (ex calciatore con oltre 200 presenze in serie A), insieme a figure femminili significative del territorio. Testimonial dell’evento Tommaso Ciuffi, 29 anni, campione italiano rally. Fra i presenti il ceo di D6 Drive Paolo Ciuffi, la presidente Valentina Borgogni e l’avvocato Annalisa Parenti che ha ottenuto il riconoscimento penale per omicidio stradale dell’Associazione Borgogni, Barbara Felleca vicepresidente del consiglio comunale e altre personalità. L’iniziativa è rivolta a giovani atleti e donne con la finalità di trasmettere a tutti un forte messaggio sulla sicurezza stradale e l’ecosostenibilità.

F. Que.