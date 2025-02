Il premio Consonanze 2025 ai pionieri della pet therapy

Firenze, 27 febbraio '25 - Francesca Mugnai e Alexis Gerakis sono i vincitori del “Premio Consonanze 2025”. I fondatori dell’associazione Antropozoa, esperti in Interventi assistiti con gli animali (pet therapy) e pionieri di questa disciplina in Italia, hanno ottenuto il riconoscimento che l’associazione Consonanze attribuisce ai “protagonisti della creatività”. Lo riceveranno dalle mani dell’artista Maestro Paolo Staccioli il 3 marzo nella sede dell'AUF - American University of Florence (via Ricasoli a Firenze). Il premio è dedicato ai personaggi che hanno saputo "esprimere le loro capacità creative in quanto capaci di saper cogliere un’intuizione, di valorizzare il cambiamento con curiosità, tenacia, innovazione, competenza, abilità e per aver saputo coltivare una “visione”". Tutte caratteristiche proprie della psicologa e filosofa Francesca Mugnai e di Alexis Gerakis, educatore sociopedagogico e cinofilo. Quasi 30 anni fa, fondarono l'associazione onlus Antropozoa che per prima ha portato la pet therapy all’interno di una struttura sanitaria (l’AOU Meyer di Firenze). Insieme hanno contribuito a scrivere la storia di questa disciplina nelle strutture pubbliche e private, ospedali, case di riposo, centri di salute mentale, scuole e Università. Formatori e ricercatori, hanno costituito con Antropozoa un gruppo di professionisti specializzati con conoscenza ed esperienza nel campo delle scienze psicologiche educative e riabilitative e specialisti del mondo animale. Gestiscono anche un centro socio-terapeutico con fattoria immerso nel verde del Valdarno e hanno contribuito a redarre i protocolli sociosanitari e veterinari per l’ingresso degli animali nelle strutture. Nel Centro di Ricerca Antropozoa, approfondiscono i temi del settore con una particolare attenzione al benessere dell’animale. Antropozoa è anche l’unico organismo italiano accreditato Isaat per il suo modello formativo interdisciplinare, di qualità e altamente professionale. L’associazione Consonanze è impegnata nel sostegno di iniziative e servizi di formazione, divulgazione e ricerca nell’ambito della psicologia e delle scienze affini con un approccio multidisciplinare che tiene conto delle interconnessioni del sapere scientifico, umanistico e artistico.