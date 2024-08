Il Pontormo trova casa. La Visitazione esposta nella villa medicea

Prato, 10 agosto 2024 – Se ne è discusso tanto, poi la decisione finale da parte della soprintendente delle Belle arti e Paesaggio per città metropolitana di Firenze e Pistoia e Prato, Antonella Ranaldi: la celebre "Visitazione" del Pontormo e le pale d’altare della chiesa di San Michele di Carmignano saranno trasferite a Poggio a Caiano, per consentire i lavori alla chiesa e rendere comunque visibile al pubblico questi capolavori d’arte rinascimentale. Le operazioni preparatorie al trasloco sono già iniziate e l’inaugurazione dell’esposizione nella Villa Medicea è prevista intorno a fine settembre.

Il trasferimento delle opere è il primo passo per la loro esposizione nelle due sedi individuate a Poggio a Caiano in accordo con la Diocesi di Pistoia e la Soprintendenza: la Sala del Fregio della Villa medicea per la Visitazione del Pontormo e la Sala della Giostra del Comune di Poggio a Caiano per le altre pale d’altare.

L’arrivo in Villa della Visitazione del Pontormo consentirà ai tecnici di prendere finalmente visione diretta dell’opera e di procedere, di conseguenza, alle operazioni di dimensionamento della teca protettiva. Sinora, infatti, la tavola non era accessibile in quanto riposta per motivi di sicurezza e conservazione nella sua cassa depositata alla Chiesa di Carmignano.

Completata la messa a punto e la realizzazione della teca, che fornirà protezione fisica e microclimatica all’opera, la "Visitazione" sarà esposta come previsto nella Sala del Fregio in compagnia della celebre opera in terracotta invetriata attribuita a Bertoldo e a poca distanza dal salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del Pontormo, l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21. La sala della Giostra, nella sede comunale di Poggio a Caiano, accoglierà le pale d’altare "Madonna del Carmine e santi" (G. P. Naldini), "Santi" (G. P. Naldini), "Annunciazione" (ambito fiorentino), "Natività di Gesù" (ambito fiorentino), "Madonna del rosario" (C. Lotti), "Estasi di San Francesco" (Cigoli).

Olga Mugnaini