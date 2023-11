"Il percorso pedonale va completato"

Da anni Impruneta attende il completamento del percorso pedonale tra via 1° maggio, via 2 giugno, Turati e Togliatti. "C’erano stati lavori di ristrutturazione straordinaria sotto il sindaco Beneforti, quindi prima del 2013 – ricordano i consiglieri di Impruneta Futura -, ma interrotti e rimasti nell’oblio in entrambe le giunte Calamandrei". Ora bisogna metter mano al cantiere "completando almeno il percorso pedonale tra via Amendola e la scuola di Tavarnuzze, visto anche che l’installazione di una nuova recinzione di Anas ha peggiorato una situazione già precaria". Eppure da qui passano adulti e bambini per andare a scuola o in palestra o al supermercato o al capolinea del bus. "Le barriere architettoniche impediscono il passaggio in sicurezza – dicono i tre consiglieri del gruppo -. Chiediamo un impegno di spesa per il rifacimento completo del percorso".

Manuela Plastina