Il Pegaso d’oro all’ospedale di Careggi: "Premiata un’eccellenza nazionale . Qui Edoardo Bove fu rimesso al mondo"

L’azienda ospedaliera universitaria di Careggi da oggi ha un riconoscimento in più, il Pegaso d’oro, la massima onorificenza della Regione. Il riconoscimento è stato dato ieri dal governatore Eugenio Giani per due motivi: il primo è che secondo il Piano nazionale esiti presentato da Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Careggi è risultato il miglior ospedale d’Italia. Il secondo motivo è perché nel 2024 Careggi ha festeggiato i 100 anni. "Careggi è un ospedale di assoluta assoluta eccellenza in Italia: una realtà e un simbolo, con i suoi 5.500 operatori che lavorano all’interno e 2.000 specializzandi".

Un vanto per tutta la Toscana, capace di intervenire nelle situazioni più complesse, come quella capitata al centrocampista viola Edoardo Bove il 1 dicembre. "Fiorentina-Inter di giovedì aveva un significato simbolico", hanno detto sia Giani che la sindaca Sara Funaro. Funaro ha sottolineato che "Careggi è sempre stata ed è un’eccellenza". A lungo applaudita è stata la direttrice generale Daniela Matarrese: "Siamo contenti Tutti insieme vogliamo dire ‘avanti col servizio sanitario regionale’, siamo convinti del nostro ruolo".

Niccolò Gramigni