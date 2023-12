"Il Pd ha preso una strada sbagliata"

A Capodanno niente botti sul territorio, ma solo politici. La candidata sindaco di Iv Stefania Saccardi si schiera dalla parte del direttore generale Joe Barone e lo stesso fa il coordinatore cittadino Francesco Grazzini. "Sullo stadio il Pd ha voluto prendere una strada rivelatasi completamente sbagliata – afferma Saccardi -. Mi sarei aspettata una riflessione, magari proprio con la società viola. In un momento in cui la Fiorentina sta ottenendo risultati straordinari c’è bisogno di serenità e tranquillità per i giocatori e la società". "Confesso – spiega la vice presidente della Regione – di essere rimasta colpita dalle parole di Joe Barone. Non solo per il concetto espresso, ma per il dolore e la preoccupazione che trasparivano dalla sua voce. È la stessa preoccupazione che ogni politico fiorentino oggi dovrebbe provare". "Lo avevamo detto che saremo andati a sbattere contro un muro – il commento di Grazzini -. Andando a giocare fuori Firenze, oltre al danno ci sarebbe anche la beffa delle pesanti ripercussioni economiche per la società: una vera e propria ‘Tassa Nardella’ che Firenze e la Fiorentina dovrebbero pagare per far fronte a una decisione francamente incomprensibile".

N.G.