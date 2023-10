“Il mondo al contrario“ di Vannacci. Incontro pubblico a più voci nella sala del teatro ex salesiani

“Il mondo al contrario“ è diventato un evento editoriale per le polemiche che ha sollevato. Ora il suo autore, il generale Roberto Vannacci, arriva a Figline Valdarno: sarà intervistato domani alle 21 nel teatro ex Salesiani di via Roma dal giornalista Enrico Salvadori, curatore del cartellone dei talk show a villa Bertelli di Forte dei Marmi. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione anche se è possibile con un messaggio al 350.9713932. L’iniziativa, organizzata dal consigliere comunale Silvio Pittori col patrocinio del Centro studi politici strategici Machiavelli, vede l’intervento anche del professor Fabrizio Giuliomondi. L’intervista sarà l’occasione per parlare dei discussi temi del libro, dall’ambientalismo alla società multiculturale e multietnica, per arrivare al pianeta Lgbt.