Il mito di Michael Jackson. Musiche e balli per il re del pop

Sono ormai quindici anni che è scomparso, avvolto nel mistero come si addice a tutte le grandi star. Ma in tutto questo tempo l’astro Michael Jackson non ha certo conosciuto battute d’arresto, anzi è sempre più splendente. Stavolta per rendere omaggio al King of pop, arriva ’Michael The Show in Orchestra’, in scena al Teatro Cartiere Carrara, domani sera alle 21, uno spettacolo con la straordinaria partecipazione di Wendel Gama e della chitarrista Jennifer Batten, storica collaboratrice di Michael Jackson.

’Michael The Show’ è una sorta un viaggio attraverso il tempo e la musica. Successi intramontabili come ’Thriller’, ’Billie Jean’, ’Beat It’ e molti altri, prenderanno vita attraverso Wendel Gama, impersonator di Michael Jackson brasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social.

Sul palco anche la chitarrista Jennifer Batten, collaboratrice per molti anni di Michael Jackson, e una live band che riproduce fedelmente gli iconici arrangiamenti musicali di Michael Jackson, alla quale si aggiunge una maestosa orchestra dal vivo, amplificando la grandiosità delle sue indimenticabili composizioni.

Il corpo di ballo, abilmente coreografato, trasporterà gli spettatori nel mondo affascinante di Michael, ricreando le sue leggendarie performance sul palco.

"Suonare con Michael Jackson per dieci anni è stato un dono. E continua in qualche modo a esserlo", racconta Jennifer Batten, la musicista americana che è stata la chitarrista del re del pop in tre storici tour mondiali: Bad 1987-89, Dangerous 1992-93, HIStory 1996-97. Indimenticabile il suo assolo di ’Beat It’, o la sua presenza sul palco del Superbowl 1993). Considera una delle migliori chitarriste al mondo, la Batten nel 1997 ha iniziato la sua collaborazione con Jeff Beck con il quale si troverà a suonare in tour e in studio, registrando il disco Who Else.

"Per me sarà la prima volta con un’orchestra – prosegue –. E in scaletta non mancheranno le hit che il pubblico si aspetta". Al suo fianco Wendel Gama, impersonator di Michael Jackson brasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social, capace di catturare l’attenzione con una performance magistrale: ogni movimento, ogni gesto, è un omaggio rispettoso e appassionato al grande artista".

Olga Mugnaini