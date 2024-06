Il mito dei Kasabian. A “La prima estate“ l’anteprima mondiale

Anche questa edizione de “La prima estate“ si avvia alla conclusione.

E così dopo i balli sfrenati sotto la consolle di Peggy Gou, la dj sudcoreana incoronata tra le divinità dell’elettronica, e le atmosfere soft-rock di Paolo Nutini, protagonista ieri sul palco vista mare, stasera si terrà il gran finale con il concerto dei Kasabian, che proprio da Lido di Camaiore anticipano “Happenings” – ispirato dalle atmosfere psichedeliche degli anni ’60 – in uscita il prossimo 5 luglio. Un disco, lanciato ieri con il singolo “Darkest Lullaby“, che consolida la rinascita della band pop-rock inglese, con 5,5milioni di dischi venduti e successi mondiali come “Goodbywe Kiss“, “Lsf“, “Eez-he“, e la nuova vita di Serge Pizzorno, da chitarrista a frontman del gruppo. "Dopo un’esistenza da Keith Richards – ha dichiarato – mi ritrovo ad essere Mick Jagger. Serve tempo per prenderci le misure, ma cambiare non ci fa paura".

Martina Del Chicca