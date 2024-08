Il Meyer accoglie quattro bambini usciti dall’inferno di Gaza. Due di loro hanno ferite di guerra

Il Meyer torna ad aprire le sue porte ad altri quattro bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. I piccoli, insieme ad altri dodici bimbi e i loro familiari (trentasei accompagnatori in tutto), sono arrivati nel tardo pomeriggio a Bologna per poi essere trasferiti in serata nell’ospedale fiorentino con ambulanze del volontariato inviate dalla Cross. I pazienti che saranno ricoverati a Firenze sono un bimbo di 5 anni, una adolescente di 14 e due fratellini di 3 e 5 anni. Ad accoglierli il presidente della Regione Eugenio Giani e per l’azienda ospedaliera Meyer il direttore generale Paolo Morello e il direttore sanitario Emanuele Gori. I pazienti riportano traumi e ustioni, mentre i due fratellini hanno entrambi una immunodeficienza rara. Mobilitati, come sempre in questi casi, anche gli assistenti sociali.